Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNCESİ HUZUR VE TRAFİK DENETİMİ

İstanbul genelinde birçok farklı noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri yapıldı.

09.08.2019 16:09
İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNCESİ HUZUR VE TRAFİK DENETİMİ
İstanbul genelinde birçok farklı noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak yapılan denetim noktalarından birisi de Beşiktaş iskelesi önüydü. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve yunus polisleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. 'Fırtına isimli narkotik köpeği ise durdurulan araçların içini adeta didik didik aradı. Polis ekipleri yoldan geçen şüpheli kişilere de GBT kontrolü yaptı.
Fatih Eminönü İskelesindeki arama noktalarında da polis ekipleri, durdurdukları araçlarda arama yaparken, bazı kişileri üstlerini arayıp kimlik kontrolünden geçirdi.
İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNCESİ HUZUR VE TRAFİK DENETİMİ

İstanbul, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15   Hacı adayları Arafat yolunda
18:15   Bakan Soylu video konferansla trafik denetimlerine bağlandı
18:14   İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik'e geliyor
18:14   Orman yangını (3)
18:14   İşçilerin eksik maaş protestosu
18:14   Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
18:14   Türkiye Varlık Fonu: Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en...