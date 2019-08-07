İstanbul'da bayram öncesi kurban pazarında sıkı denetim

KURBAN bayramına sayılı günler kala İstanbul 'daki kurban pazarlarında sıkı denetimler devam ediyor. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Küçükçekmece'de bulunan kurban pazarını ziyaret ederek denetimler gerçekleştirdi.

Kurban bayramı öncesindeki denetimlerin bayram boyunca ve sonrasında da devam edeceğini dile getiren Karaca, "Vatandaşlarımız etlerinde herhangi bir problem gördüklerinde mutlaka İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvursunlar. Bize ulaştıklarında, biz gelip onların etleriyle ilgili imha edilecekse imha ediyoruz, bazı hastalıklarda, örneğin tüberküloz hastalığıyla karşı karşıyaysak eğer tazminatlarını da ödüyoruz. Vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmıyoruz." dedi.

Kurbanların satış yerlerine gelene kadar geçtiği kontrollerle ilgili Karaca, "Kurban döneminde hayvanlarımız İstanbul'a gelirken ilk önce yetiştikleri yerin İlçe Tarım Orman Müdürlükleri'nde kontrollere tabi tutuluyorlar. Yurtiçi veteriner sağlık raporlarını alıyorlar. İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgemiz biliyorsunuz şaptan ari bölgemiz. Bunun korunması için kan tahlillerini alıyorlar. Akabinde yola çıkıyorlar. Kontrol noktalarımızda ikinci bir kontrole giriyorlar. Pazar girişlerinde de veteriner hekim arkadaşlarımız yine 7 gün 24 saat esasında kontrollerini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi çadırlara aldık. Çadırlarda da kontrollerimiz bitmiyor." şeklinde konuştu.

"SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇMİŞ ETLERİ TÜKETİN"

Kurban yerlerinde hastalıklı hayvanlar için karantina yerlerinin de bulunduğunu ifade eden Karaca, "Burada arkadaşlarımız sağlık, küpe, yaş kontrollerini yapıyorlar. Biliyorsunuz belli bir yaşın üzerinde değilse kurban olmuyor. Bunların da tespitini yapıyor arkadaşlarımız. Biz buradan vatandaşlarımıza çok rica ediyoruz, kurbanlarını İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenmiş satış yerlerinden satın alsınlar. 238 tane belirledik İstanbul'da. Ayrıca yine İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenmiş kesim yerlerinde, veteriner hekim gözetiminde olan yerlerde kurbanlarını kesmelerini öneriyoruz. Bunu niçin öneriyoruz? Sağlıklı, sağlık kontrollerinden geçmiş etleri tüketmeleri için. Bu çok önemli. Geçmiş yıllarda başımıza neler geldiğini biliyorsunuz."dedi.

"TAZMİNATLARI ÖDÜYORUZ"

Vatandaşların etlerinde bir problem gördüklerinde mutlaka İl, İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği uyarısında bulunan Karaca,"Etlerinde herhangi bir problem gördüklerinde mutlaka İl,İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine başvursunlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa ALO 174 hattımıza ya da İl müdürlüğümüzün telefonuna, ayrıca 153 Beyaz masa ya da 180 TİMER hattımızdan herhangi birine ulaştıklarında, biz gelip onların etleriyle ilgili imha edilecekse imha ediyoruz. Bazı hastalıklarda, mesela tüberküloz hastalığıyla karşı karşıyaysak eğer tazminatlarını da ödüyoruz." İfadelerini kullandı.

"ETLERİNİZ BELLİ BİR SÜRE SOĞUTTUKTAN SONRA BUZDOLABINA KOYUN"

Bu sene kurban bayramını Ağustos ayında yaşayacağımız için muhafaza koşullarının önemini vurgulayan Karaca, "Mutlaka muhafaza koşullarına dikkat etmelerini istiyoruz. Etlerini belli bir süre soğuttuktan sonra buzdolabına koymalılar. Çok miktarda eti mesela bir poşetin içine 5 kilo birden, aniden, sıcak sıcak koyduklarında onlar soğutmaya koyduklarını zannediyorlar ama maalesef öyle olmuyor. Önce oda sıcaklığında soğutmaları ve küçük parçalar halinde muhafaza etmelerini istiyoruz. Bir de yine kesim yerlerinde ve bakanlıkça izinli yerlerde parçalatmalarını izliyoruz. Çünkü soğuk zinciri kırmamız lazım." dedi.

"USULSÜZ KESİM YAPAN YERLER İÇİN İDARİ İŞLEM UYGULANACAK"

Usulsüz kesim yapan yerlerle ilgili olarak denetimlerinin olacağını da ifade eden Karaca, "İlçe belediye zabıtaları, Büyükşehir, İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri; emniyet ve jandarma bölgelerinde jandarmalarımız gelen ihbarları değerlendirecek ve gerekli denetimleri yapıp idari işlemleri uygulayacaklar. Bu konudaki denetimlerimiz kurbanın son gününe kadar devam edecek. Kurban döneminde hem ruhsatlı, izinli yerlerdeki denetimlerimizin sürdüğü gibi bize gelen ihbarları da 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriyoruz zaten." şeklinde konuştu.

"KASAP DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDIK"

Kurban etlerini kasaplarda kıyma haline getirmek ve parçalatarak muhafaza etmek isteyen vatandaşlara ise Karaca, "Kurban bayramı öncesinde ve sonrasında kasap denetimlerine biraz daha ağırlık veriyoruz. Kesme üniteleri, kıyma yaptıkları makineler, paketleme bölümlerinin hijyeni konusunda denetimlerimizi sıkılaştırıyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın içinin rahat olmasını istiyoruz." İfadelerini kullandı.

- İstanbul