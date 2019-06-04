İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53

İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

YOĞUNLUK YÜZDE 53'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

ANLIK YOL DURUMU HARİTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA