İstanbul'da bayram trafiği - 3

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA