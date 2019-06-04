04.06.2019 17:41
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İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali AKSOYER -Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAİstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali AKSOYER -Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu. İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: DHA
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