İstanbul'da Bazı Akademisyenler Gözaltında

İstanbul
Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu bazı akademisyenler gözaltına alındı. 20 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrendi. İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla aralarında Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu öğretim üyeleri gözaltına alındı. 20 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilen operasyonda şu ana kadar 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul ile birlikte üç ilde gerçekleşen operasyonun devam ettiği öğrenildi. Gözaltıların daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Osman Kavala
'nın "anayasayı ihlal ve Türkiye Cumhuriyeti
'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandığı soruşturmayla bağlantılı olduğu iddia edildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
İstanbul