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İSTANBUL'DA BAZI METRO HATLARINDA ARIZA, YOĞUNLUK YAŞANIYOR (1)

Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

14.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:57İSTANBUL'DA BAZI METRO HATLARINDA ARIZA, YOĞUNLUK YAŞANIYOR (1)

YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı- istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metrodaki teknik arıza devam ediyor.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metro durağı

-Durakta yaşanan yoğunluk



Kirazlı, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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