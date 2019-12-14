Haberler » Güncel » İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1) - Haber

İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1)

Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

14.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:59İstanbul'da bazı metro hatlarında arıza, yoğunluk yaşanıyor (1)

YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı- istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metrodaki teknik arıza devam ediyor.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.



Kirazlı, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:25 Tel Abyad'da siviller dükkan ve evlerini tamir etti - Haber
15:25 Kocaeli tavla turnuvasında zarlar engelli çocuklar için sallandı - Haber
15:24 MÜSİAD Azerbaycan, MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'a davet edecek - BAKÜ - Haber
15:24 GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (2) (Şüphelilerin gözaltına alınması) - Haber
15:21 Osmaniye'de Doğu Türkistan'da yapılan Çin zulmü telin edildi - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:26:16