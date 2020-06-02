İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kontrollü normal hayata dönüşün ikinci gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, toplu taşıma araçlarının sakin olduğu görüldü.

02.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:01
İstanbul'da kontrollü normal hayata dönüşün ikinci gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, toplu taşıma araçlarının sakin olduğu görüldü.
Birçok iş yerinin normal mesai saatine dönmesi ve işletmelerin de kepenklerini açması sonrası sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik oluştu.
Özellikle Kozyatağı, Göztepe, Altunizade ve Beylerbeyi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik yoğunlaştı.
Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda trafik akıcı ilerlerken TEM Otoyolu Ispartakule ile D100 Avcılar mevkisi ve Unkapanı'nda yoğunluk gözlendi.
Bazı noktalarda ise hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Vatandaşlar daha çok kendi aracıyla yolculuk ederken otobüs, minibüs ve metrobüste yoğunluk olmadığı, çok fazla ayakta yolcu taşınmadığı görüldü.
İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre, 10.18'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 oldu. İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Yakası, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Haber

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