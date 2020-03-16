Menü
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2 - Güncel

İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2

İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2 (ek gündüz görüntüleri)Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR / İstanbul DHA- İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.

16.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:44
İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2 (ek gündüz görüntüleri)
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.
Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi. Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI 2

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, DHA, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı