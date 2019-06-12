İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Beşiktaş- Adalar
, Kabataş
- Eminönü
- Adalar, Bostancı- Karaköy
, Üsküdar
- Eminönü, Kadıköy
- Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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