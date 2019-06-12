İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ (2)

2 SEFER DAHA İPTAL

Şehir Hatları 10.35'deki Uzun Boğaz Turu ile 10.30'daki Üsküdar- Eyüp seferlerinin de yoğun sis nedeniyle yapılamadığını duyurdu.

EK GÖRÜNTÜ

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-Sis

-Vapurlardan görüntü

-Sahilden görüntü

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

Kaynak: DHA

- İstanbul