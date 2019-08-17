Haberler» genel» Haber

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladıİSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.

17.08.2019 13:17
İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
İSTANBUL - İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korundu.
İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
14:41   Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında
14:38   Kadıköy'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
14:37   Karaköy'de ilginç görüntü...Göle dönen yola oltasını salladı
14:30   Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında...Esnafın mallarını kurtarma çabası kamerada
14:27   Eminönü'nde yağış nedeniyle vatandaşlar otellerde mahsur kaldı
14:25   Eminönü Köprüsü sular altında kaldı
14:22   Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü