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İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

20.09.2019 10:20İstanbul'da beklenen yağış başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerinin saçaklarına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi.
(İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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