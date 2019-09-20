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İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

20.09.2019 11:11
İstanbul'da beklenen yağış başladı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerindeki Tenten'in altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi.
İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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