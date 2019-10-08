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İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün güç içerisinde İstanbul geneli için tahmin ettiği sağanak yağış sabah saatlerinde başladı.

08.10.2019 07:22İstanbul'da beklenen yağış başladı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün güç içerisinde İstanbul geneli için tahmin ettiği sağanak yağış sabah saatlerinde başladı.

Günler öncesinden uyarılar yapılmıştı

Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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