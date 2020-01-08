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İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti öncesi geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü.

08.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:55İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti öncesi geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü.

Rus donanmasının kuzey filosuna ait füze kruvazörü 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' pazar günü Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle Kabataş'a yanaşamayan savaş gemisi Moda açıklarına demirledi.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

3 gündür İstanbul'da bulunan gemi saat 13.00 sıralarından Moda sahilinden hareket etti. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip tekrar Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı bir sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.



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Kaynak: DHA

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