İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali

İSTANBUL'daki bazı ilçe belediyeleri ve kamu kurumları, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ihaleleri iptal etme kararı aldı. İptal edilen ihaleler arasında Sarıyer Belediyesi'nin, "Ramazan İftar Yemeği Hazırlanması ve Servis Hizmeti Alımı" da bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Küçükçekmece Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Silivri Belediyesi bazı ihaleleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen ihaleler şöyle:

- Milli Savunma Bakanlığı İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın açtığı, "Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığında Kurs Gören TSK Personeli İçin Çince Öğretimi Hizmet Alımı" ihalesi iptal edildi. İptal gerekçesinde "Ülke genelinde koronavirüs enfeksiyonuna yönelik alınan tedbirler kapsamında" denildi.

- Küçükçekmece Belediyesi, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin İşletilmesi ve Muhtelif Kültür, Sanat, Tanıtım Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" ihalesini iptal etti. İptal gerekçesinde şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konulu emri doğrultusunda ülke genelinde yapılması planlanan toplu etkinliklerin iptali planlanmış olup bu kapsamda müdürlüğümüze bağlı merkezlerimizde yapılacak sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler de iptal edilmiştir. Bahsi geçen salgının etkilerinin ne zamana kadar süreceği, tedbirlerin ne zaman kaldırılacağı konusunda belirsizlik söz konusu olup, bu süre zarfında idaremizce festival, konser, tiyatro, kurs, şenlik, vb. etkinlikler yapılamayacaktır. Buna binaen ihale kapsamında planlanmış olan iş kalemlerinin, bahsi geçen salgın sonucu uygulanacak tedbirler neticesinde, bir çoğu yapılamayacak olup; kamu yararı da düşünülerek yüklenici firmanın iş eksilişinden kaynaklanacak tazminatın ortaya çıkmaması ve ihale dokümanlarının revize edilebilmesi için ihalenin iptaline karar verilmiştir".

- Beykoz Belediyesi, "2020 Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kültür Gezileri, Açıkhava Etkinlikleri ve Bu Kapsamda Duyulan İhtiyaçların Karşılanması Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" ihalesini iptal etti. Beykoz Belediyesi ihaleyi iptal etme gerekçesini, "Ülkemizde yaşanan covit-19 salgını nedeniyle iş kalemlerindeki değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir." diyerek açıkladı.

- Sarıyer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 4 ihaleyi iptal etti. "Belediyemizce 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan etkinlik ve faaliyetlerde, resmi ve özel günlerde kullanılmak üzere ses sistemi, sahne, podyum, ışık, truss, led ekran, jeneratör, mobil karavan (kulis amaçlı)" adı altında açılan ihalenin iptaline şu gerekçe gösterildi: "İçerisinde bulunulan koronavirüs salgını nedeniyle yapılması planlanan etkinliklerimizin (ihalenin büyük bir bölümünü kapsayan) iptal edilmesi nedeniyle".

"Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde Eğitim Gören öğrenciler İçin 2020 yılında yemek" adı altında açılan ihalenin iptal gerekçesinde de şöyle denildi: "Milli Eğitim Bakanlığının Korona virüs (Covid -19) genelgesi ile eğitim kurumlarının eğitimine ara verilmesi ve ne zaman eğitimin başlayacağının belli olmaması nedeni ile ihale makamı onayınca ihale iptal edilmiştir".

"Kilyos Sosyal Tesisler Yemek Hizmeti Alımı" ve "Ramazan İftar Yemeği Hazırlanması ve Servis Hizmeti Alımı" adı altında açılan ihalelerin iptal gerekçelerinde ise şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korona virüs (Kovid-19) Tedbirleri kapsamında toplu faaliyetlerin iptal edilmesi nedeniyle ramazan ayı yapılacak olan toplu yemek etkinliği iptal edilmiştir".

- Silivri Belediyesi, "Bayrak, Flama ve Festival Tekstil Ürünleri" adıyla açtığı ihaleyi Kamu İhale Kurumu'na bildirdi. Silivri Belediyesi ihaleyi iptal gerekçesinin nedenini şöyle açıkladı:

"COVID-19 mezkur salgını nedeniyle ihale ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir".

- İstanbul

Kaynak: DHA