Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla "Evde kal" mesajı

İstanbul'da, Berat Kandili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler yerine evlerde idrak edilirken, Büyük Çamlıca Camisi'ne asılan "Evde Kal Türkiyem" yazılı mahyayla vatandaşlara salgın sürecinde evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

07.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:44
İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla
İstanbul 'da, Berat Kandili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler yerine evlerde idrak edilirken, Büyük Çamlıca Camisi'ne asılan "Evde Kal Türkiyem" yazılı mahyayla vatandaşlara salgın sürecinde evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Büyük Çamlıca, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere İstanbul'un camileri Berat Kandili'nde sessizliğe büründü.
Büyük Çamlıca Camisi'ne "Evde Kal Türkiyem", "Berat Kandilimiz Mübarek Olsun", "Namaz Dinin Direğidir" yazılı mahyalar asıldı.
İstanbul'da camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi, tekbir ve salavat getirildi.
Camilere gidemeyen vatandaşlar, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldı. Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.
Vatandaşlar, salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Evde Kal, İstanbul, Çamlıca, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla 'Evde kal' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

23:58: "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyim! İşte koronadan ölen gençlerin oranı - Haber 23:58: Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı - Haber 23:53: DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Haber 23:53: Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haber 23:52: Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 nedeniyle ölenler için tören düzenlendi - Haber 23:10: Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? - Haber 21:30: Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti - Haber 21:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı - Haber 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber