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İstanbul'da binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde koronavirüs önlemi

KORONAVİRÜS sebebiyle İstanbul'da bulunan ve binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde de önlemler alınıyor.

23.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:37
İstanbul'da binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde koronavirüs önlemi
KORONAVİRÜS  sebebiyle İstanbul 'da bulunan ve binlerce kişinin yaşadığı büyük sitelerde de önlemler alınıyor. Site sakinlerinin toplu halde bulunduğu kuaför, spor salonu ve kafeteryalar bu kapsamda kapatıldı. Bina girişlerine ise el dezenfektanları konuldu.

Anadolu'nun pek çok köyünden büyük haneye sahip büyük sitelerde binlerce kişi yaşıyor. İstanbul Halkalı 'da 2 bin 300 dairenin bulunduğu ve 9000  kişinin yaşadığı bir sitede ise koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Bu kapsamda çocuk oyun alanları, asansörler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Öte yandan site sakinlerinin toplu halde bulunduğu kuaför, spor salonu ve kafeteryalar kapatıldı. Yüzlerce kişinin giriş çıkış yaptığı blok önlerinde ise el dezenfektanları bulunuyor.

Sitenin yönetim kurulu başkanı Şenol Dinççi, " 2300 daire ve 9000 komşumuz var. Site içerisinde kuaför, restoran, kafe var. Bu iş yerlerini İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kapattık. Restoran ve kafeler paket servis yapmaya başladı. 65 yaş üstü yalnız yaşayan komşularımızın da marketle yaptığımız işbirliği sonucunda siparişleri evlerine götürülüyor" dedi.

Site sakinlerinden 60 yaşındaki Mürüvet Yıldız ise bu süreçte çok dikkat ettiğini belirterek, "Evde 87 yaşında annem var. Onu hiç dışarı çıkarmıyoruz. Ben de site içerisinde yürüyüş yapıyorum. Site dışına çıkmıyorum. Alışverişimi de site içerisinde yapıyorum. Eşim de 65 yaş üstü o da çıkamıyor. Bugün oğlumla ben gideceğiz alışverişe. Bu süreçte insanlar birbirine eskisi gibi yanaşmıyor. Dün çok tatlı bir çocuk bana doğru geliyordu 'bana doğru gelme' demek zorunda kaldım. Bizler risk grubunda olduğumuz için daha çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Halkalı, Kuaför, Güncel

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