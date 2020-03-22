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İSTANBUL'DA BİR ADLİYE PERSONELİNDE KORONAVİRÜS ÇIKTI; MAHKEME KAPANDI

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zabıt katibi U.E.'de koronavirüs tespit edilince aynı bölümde faaliyet gösteren 3 mahkeme personeline de idari izin verilerek mahkemeler kapatıldı.

22.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:32
İSTANBUL'DA BİR ADLİYE PERSONELİNDE KORONAVİRÜS ÇIKTI; MAHKEME KAPANDI
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zabıt katibi U.E.'de koronavirüs tespit edilince aynı bölümde faaliyet gösteren 3 mahkeme personeline de idari izin verilerek mahkemeler kapatıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi katibi U.E.'ye Covid-19 tehşisi konulduğu ve virüsün U.E.'ye hemşire olan eşinden bulaştığı öğrenildi. Katipte koronavirüs tespit edilmesinin ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile aynı bölümde faaliyet gösteren 5.,7. ve 8. ağır ceza mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personellerinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi edinildi. Ayrıca mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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