Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı

İstanbul Zincirlikuyu 'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerden yaralananlar oldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Zincirlikuyu'da bulunan AVM'de asma tavan, kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 3'ü hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevkedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.