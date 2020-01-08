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Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı

Son dakika: İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Çökme sonucu 3 kişinin yaralandığı olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

08.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:59

'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerden yaralananlar oldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Zincirlikuyu'da bulunan AVM'de asma tavan, kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 3'ü hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevkedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı

Zincirlikuyu, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (10)
BUNAK:Desene baslarina talih kusu konmus. Hehhe
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GİZEM:İnşallah acı bir haber gelmez. Olan mala olsun, can yerinde olsun da. . .
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AMUKAÇİ:zorlu center a benziyor
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Ne işiniz var be kardeşim bu avm midir nedir buralarda,bir türlü haz edemedim şu avm kültüründen neyse umarım kimseye bişey olmamıştır,sadece yaralı olarak en kötüsü olsun
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11 19
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DUST OF GOD:SANANE KARDEŞİM İNSANLARIN HAYATINDAN !
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8 3
HARPUTLU:Eskiden sık giderdim, şimdi nadir ama annem sırf orası evden sıcak diye gidiyormuş. Akıllı kadın.
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4 0
FLANKES:Sana ne lan.
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6 4
46:Isalah kimseye bısey olmamıştır gecmıs olsun
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5 0
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İŞTE HABERCİLİK:AVM nin adı yok mu ? Reklam veren bir yer galiba. .
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İPEK SÖNMEZ:Zorlu beymen cafesi morini..
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