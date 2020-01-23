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İstanbul'da, bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

Gaziosmanpaşa'da bir binanın kömürlüğünde çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla 12 kişi dumandan etkilendi.

23.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:32İstanbul'da, bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi
'da bir binanın kömürlüğünde çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla 12 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 7 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede üst katlara yayılan duman nedeniyle bazı bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye etti.
Dumandan etkilendiği tespit edilen 9 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Gaziosmanpaşa, Ordu Caddesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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