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İstanbul'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

01.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:58İstanbul'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
'de, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Fatih Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, yangının çıktığı binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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