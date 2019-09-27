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İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri çatıda oluşan alevleri kontrol altına aldı.

27.09.2019 00:27

Maltepe ilçesi Küçükyalı Merkez Mahallesi Şehit Eren Tecimel Sokak'ta yer alan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce bina içerisinde yaşayanları tahliye etti, ardından yangına bina içinden ve dışından müdahale ederek kontrol altına altı.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bulunurken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangının neden çıktığı araştırılırken, bazı vatandaşlar söndürülmeden bırakılan mangal kömüründen çıktığını iddia etti.

İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu!

Maltepe, İtfaiye, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

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