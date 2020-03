İSTANBUL'DA BİR ÇOK MAĞAZA AÇIK; KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE DİKKAT

İSTANBUL'da bir çok mağaza hala açık. Koronavirüs riskine dikkat çeken uzmanlar uyarıda bulundu.Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok mağaza kepenk kapattı, internet üzerinden satışa geçti. Ancak İstanbul 'da bir çok mağaza hala açık. Mağazalarda alışveriş yapanlar dikkat çekiyor. Dr. Cengiz Uzun, 'Mağaza kabinleri çok riskli, dar bir alan. Geniş bir alan değil, zaten içeride zar zor hareket ediyorsunuz. İyi havalana bir alan değil, etrafın kontamine olmuş olma ihtimali çok yüksek. Kapı kollarında, ürünlerin üzerinde olmuş olabilir. Yani bunlarla belki siz hasta olmazsınız ama eve taşıyabilirsiniz, başka birine taşıyabilirsiniz. Kısacası biraz sıkıntılı açıkçası. O kabinleri kullanmak şu an için sıkıntı diye görüyorum" dedi.MİKROP ELLERDEN ALINIYORKoronavirüsten korunmak için en başta 'Evde kal' çağrılarına uyulması gerektiğini anlatan Uzun, şunları söyledi:"Başta 'Evde kal' uyarıları özellikle 65 yaş üzerineydi fakat aynı evde yaşayan genç bir kişin de dışarı çıkıp gelmesi o 65 yaşındaki kişinin evde kalmasının anlamını ortadan kaldırıyor açıkçası. Yani eğer önlemlerini almadan eve girerse. Çünkü o kişi dışarıdan da mikrobu alarak eve getirebilir. Bu mikroorganizma bildiğiniz gibi öksürük, aksırık, hapşırma gibi şeylerle etrafa yayılabiliyor. Etrafa saçıldığında oradan mikrobu ellerimiz ile alırız. Ama elimiz de eğer ağız, burun ve gözlerimize sürer, oradaki mukozaya değdirirsek virüsü almış olabiliriz. Yani vücudumuza sokmuş olabiliriz. O yüzden eller çok çok daha önemli. öğreneğin her yer de olabilir, 3 saat, 7 saat, 3 gün, 10 gün yaşayabilir. Ama önemli olan nedir? Oradan mikrobu vücudumuza sokacak olan şey ellerimizdir. Orada ölmüş olsun hiç önemi yok, o an ölür, sonra tekrar gelir. Bunun sonu yok tabii ki. Önemli olan biz bir tarafa dokunduğumuzda, bir kapı kolu veya bir şeye dokunduğumuzda mutlaka ve mutlaka el antisepsisine uymamız gerekiyor"MAĞAZALARDAKİ DENEME KABİNLERİNİ KULLANMAK RİSKLİBugünlerde mağazalardan alışveriş yapmanın riskli olduğunu vurgulayan Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Cengiz Uzun, 'Yani bir mağazada sosyal mesafeye içeride uysanız bile, bir kabinde bir şey denediğinizde, kapalı bir alan. Bir önceki girenin etrafa saçtığı şeyi siz alabilirsiniz, o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. ve ben şunu da gözlemliyorum. Ciddi anlamda maske kullanım hatası var. İnsanlar maskeyi elliyor, sonra bir süre sonra çıkartıyor. Yani siz maskeyi elledikten sonra biz bu elleri artık kontamine kabul ediyoruz. Yani mikrop taşıyor olabilir. Mağaza kabinleri çok riskli, dar bir alan. Geniş bir alan değil, zaten içeride zar zor hareket ediyorsunuz. İyi havalana bir alan değil, etrafın kontamine olmuş olma ihtimali çok yüksek. Kapı kollarında, ürünlerin üzerinde olmuş olabilir. Yani bunlarla belki siz hasta olmazsınız ama eve taşıyabilirsiniz, başka birine taşıyabilirsiniz. Kısacası biraz sıkıntılı açıkçası. O kabinleri kullanmak şu an için sıkıntı diye görüyorum" ifadelerini kullandı.'İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ DE RİSK TAŞIYOR"İnternet üzerinden yapılan alışverişlerinde benzer riskleri taşıdığını dile getiren Uzun, 'Dışarıdan gelen paketin hazırlanışını bilemiyorsunuz. O sırada biri öksürdü diyelim, taşıyan ya da onu size getiren kişi. Bu bir zincirleme. Olabilir mi' Olabilir evet. En iyisi alkollü bir bezle ya da kolonyalı bir bezle paketleri temizlemek ve sonra açmak. Kumaşlar içinde öyle, kumaşlarda da çeşitli şeyler olabilir. Havalanması gerekir. Mesela ben de eve gidince üzerimdekileri hemen kirliye atıp, her şeyimi dezenfekte ediyorum ve hijyenimi sağladıktan sonra eve dahil oluyorum. Ama tabii bu hastalık ne oluyor diye paranoya yapmayacağız. Bu hastalık yüzde 85-90 hafif seyrediyor ama yine de ağır seyrettiği de olabilir. Paniksiz bu işi de atlatacağız ama özen göstererek, sokağa çıkma evde kal çağrılarına uyarak. Sonuçta bu çabuk bulaşabilen bir hastalık. Sonradan çok pişman olmaktansa baştan yoğurdu üfleyerek yemek daha uygun" diye konuştu.'MAĞAZALAR KAPALI OLMALI"Mağazaların hepsinin bu süreçte kapalı olması gerektiğini düşünen vatandaş Merve Açıkbaş, 'Tabii ki sağlıksız. Mağazalara gidilmesini yanlış buluyorum. Ben alışveriş yapmıyorum, internet üzerinden de yapmıyorum çünkü ne şartlarda geldiğini bilmiyorum. Bu süre zarfında dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Kesinlikle mağazaların kapalı olması gerektiğini düşünüyorum. Mağazaların açık olması da insanları dışarı çıkmaya teşvik ediyor" dedi.'SADECE GIDA VE KLİNİK ALIŞVERİŞLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYORUM"Mehmet Başkurt ise, "Bu süreçte kıyafet alışverişi yapmıyorum ama internet alışverişi tercih edilebilir. Güvenilir bir firma ise tercih edilebilir. Çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmayı tercih etmiyorum zaten. Gıda ve klinik alışverişleri için dışarıya çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA