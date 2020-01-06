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İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı

Esenyurt ilçesinde, bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

06.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:34 İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı
ilçesinde, bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Sema Sokağı'ndaki bir eve araç içinden ateş edildi.
Tüfekten çıkan mermi, çocuk odasının camına isabet etti. Parçalanan cam nedeniyle o sırada odada bulunan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Halit A.A. kolundan yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Halit A.A, sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde inceleme başlattı.

Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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