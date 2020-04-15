İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi

Çin'de ortaya çıkan ve pandemi haline gelen yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, salgında mücadele de tüm titizliğiyle devam ediyor. Ülkemizde 65 bin 111 kişinin enfekte olduğu ölümcül virüs sebebiyle toplamda bin 403 vatandaşımız hayatını kaybederken bin 809 kişinin de yoğun bakımlarda tedavisi devam ediyor. Dünyanın en büyük haber ajanslarından biri olan Reuters da Türkiye'deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisini ilk kez görüntüledi.

HASTALARIN DURUMUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Reuters muhabiri, İstanbul 'daki özel bir hastaneye giderek hastaların tedavisini ve durumunu görüntüledi. Muhabir, sağlık çalışanlarının yoğun çabasını da kadrajına yansıtırken; virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan Abdullah Cn Yüce isimli vatandaşın plazma tedavisi için kan bağışı yaptığı anları da kaydetti.

Öte yandan, söz konusu karelerde hastalara ilaç veren hemşirelerin, vakaların yemek yemelerine de yardımcı olduğu görülüyor.

İşte koronavirüste yoğun bakım tedavisinin ilk kez görüntülendiği kareler: