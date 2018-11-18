İstanbul'da Bir Kadın Metro Raylarına Atladı

İstanbul
'da Zeytinburnu
Metro İstasyonunda bir kadın raylara atladı. İstasyon bir süre yolcu alımına kapatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. İBB
'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18: 55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır" denildi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Zeytinburnu,İstanbul
18 Kasım 2018 Pazar 20:51