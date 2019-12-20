Haberler » Güncel » İstanbul'da bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber

İstanbul'da bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

20.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:30 İstanbul'da bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Fatih'te bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Balat'ta geçen hafta sabah saatlerinde işe giden S.K'nin, bir kişinin tacizine uğradığı ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, H.P'yi Balat'ta saklandığı çatı katında gözaltına aldı.
Kasten yaralama ve intihara teşebbüsten suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:27   Afyonkarahisarlı baba, kas hastası oğluna uzanacak şifa elini bekliyor - Haber
17:26   İstiklal Caddesi'nde evsiz adamın valizi polisi alarma geçirdi - Haber
17:21   Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ruam hastalığı taşıyan atlar hakkında: "Şu an çalışmalarımız devam... - Haber
17:21   Bursa'da Doğu Türkistan eylemi - Haber
17:21   Sokak hayvanları için seferber oldular - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
20.12.2019 17:27:46