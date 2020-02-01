Haberler » Güncel » İstanbul'da bir kişi barakada ölü bulundu - Haber

İstanbul'da bir kişi barakada ölü bulundu

Zeytinburnu'nda, barakada ölü bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

01.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:28İstanbul'da bir kişi barakada ölü bulundu
Zeytinburnu'nda, barakada ölü bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 85/4 sokaktaki barakada bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Salih Öter (58) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öter'in cenazesi, incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yakınlarının Salih Öter'den 3 gündür alamadığı ve telefonuna ulaşamadığı öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:12:28