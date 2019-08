İstanbul'da bir kolej daha kapandı genel müdür konuştu

(Ek bilgi ve görüntüyle)İSTANBUL'DA BİR KOLEJ DAHA KAPANDI GENEL MÜDÜR KONUŞTUÜmit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL'da Kağıthane, Kurtköy ve Halkalı 'da kampüsleri bulunan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri'nin Halkalı ve Kurtköy şubeleri kapandı, yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu. Devr-i Alem Eğitim Kolejleri Genel Müdürü Fatih Yılmaz, her iki şubenin de bina sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıktan dolayı kapandığını söyledi.Okulların açılmasına az bir süre kala çocukları okulsuz kalan Kurtköy'deki okulun velileri, ödedikleri okul paralarından da olduklarını belirtti. Velilerden Ercan Kurtuluş, yaşananları şöyle anlattı: "Geçen yıl kızımı ana sınıfına kaydettirmiştik. Memnun kalınca birinci sınıf için 16 bin lira vererek kaydını yaptırdık. Okulun kapanacağı yönünde söylentiler çıktı. Birkaç defa sorduk. Bize problem olmadığını söylediler. Kurban Bayramı'ndan önce bize Milli Eğitim Bakanlığı'nın ruhsat iptal yazısı ulaştı. Bakanlıktan müfettişler gelmiş ve 3 defa usulsüz para alındığı tespit edilmiş. Velilerle beraber konuştuğumuzda da 3 farklı hesaba para aktarılmış, elden verdiğimiz paraların nereye gittiğini de bilmiyoruz. Okulun uçan kuşa borcu var. Doğalgaz, kira, elektrik bir sürü borcu var, öğretmenlerin maaşı ödenmemiş. Durum bu. Okulda kasada para yok, bize ödeme yapamayacaklarını söylüyorlar. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Mağdur olan 260 öğrenci var burada, veliler var, insanlar bu parayı kolay kazanmıyorlar. Şu an dolandırılmış hissediyoruz kendimizi""PARAMIZI GERİ ALIP KENDİ TERCİHİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ"Bir başka veli Sibel Yıldız ise "Ana okulu öğrencisi velisiyim. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala böyle bir haber aldığımız için üzüldük. Yeni bir okul arayışı içindeyiz. En azından zamanlamanın daha iyi bir şekilde organize edilmiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Anlaştığımız rakamın yarısından çoğunu da ödemiştik." dedi. Bir diğer veli Zafer Yıldız ise, "Yaklaşık 8-9 bin lira civarında bir para içerde kaldı. Yeni okullar da 20 bin liranın üzerinde. Okulda muhatap bulabiliyoruz ama sonucu değiştirmiyor. Biz veliler olarak mağduruz, onlar da yönetim olarak mağdur olduklarını söylüyorlar. Biz ödediğimiz parayı geri alıp kendi tercihimizi kendimiz yapmak istiyoruz." dedi."MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NIN BİZE DESTEK OLMASINI BEKLİYORUZ""Şubat ayında erken ödeme vaadiyle 35 bin lira para ödeyerek 2 çocuğumu da kaydettirdim" diyen Emrah Güngör de, " Bu süreçte okul içinde gördüğüm bazı eksikliklerden dolayı Mayıs ayı sonunda okuldan geri almak için iptal dilekçesi verdim. Öğretmenlerin maaşları ödenmediği için derse girmiyorlardı, doğalgaz, elektrik faturaları ödenmiyordu. Erken kayıt dedikleri avantajın daha sonra bir yalan olduğunu gördüm. Benden sonra gelen kişileri daha düşük fiyatlarla okula kayıt ettiklerini gördüm. Çocuklarımı da başka bir okula kaydettirdim. Ödediğim parayı yasal faiziyle birlikte geri almak istiyorum. Bunun için icra takibi de başlattım. Yaklaşık 100 kişilik veli grubumuz var. Sürekli iletişim halindeyiz, sürecin takibindeyiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanı'nın da bize destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.1 AY ÖNCE 16 BİN LİRAYA KAYIT ALDILAR, TELEFONLA ARAYARAK OKULUN KAPANDIĞINI SÖYLEDİLERKoleje bir ay önce 16 bin lira ödeyerek çocuğunu kayıt ettirdiğini söyleyen Bekir Yılmaz ise yaşadıklarını şöyle anlattı:"Temmuz başı itibariyle anaokuluna kayıt yaptırdık. Okul açık, diye düşünüyorduk. Tek seferde ödememizi yaptık. Paramızı peşin vermiş olduk. Bugün bize öneri sunuyorlar ama ekstra para ödememiz gerekiyor. Anlaşmalar yapılmış bir okulla. O okula gittiğimizde muhtemelen karşımıza ek ödemeler çıkacak. Gittiğimiz yerde ödememizi tam yaptığımız halde dilenci muamelesi görüyoruz. 16 bin lira ödedim. O zaman öğretmenler, müdürler, halkla ilişkiler vardı. Beni aradılar ve 'Siz bizim yerleştirmemizi kabul ediyor musunuz?' dediler. Ben de 'Ne yerleştirmesi? Biz zaten kaydolduk' dedim. Bana 'Okul kapandı' diye yanıt verdiler. Aile içi huzursuzluk oldu. Çocuğu alternatif okullara götürüyoruz. Çocuğu bırakacak yerde yok, okul okul geziyoruz."Velilerin iddiaları üzerine kolejden daha sonra yazılı açıklama yapılacağı öğrenildi.DER-İ ALEM OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ İDDİALARA YANIT VERDİDevr-i Alem Eğitim Kolejleri Genel Müdürü Fatih Yılmaz, "Devri alem kampüsü olarak Halkalı ve Kurtköy'de iki tane okulumuz peş peşe maalesef yeni öğretim döneminde başlamayacağı şeklinde karar alındı. İkisi de bizim Franchising okulumuz. Halkalı'da mülk sahibiyle yeni kiraya ilişkin anlaşmaya varılamadı ve bina sahibi tarafından 1 Ağustos'ta "Devri Alem'in bu okulla ilişkisi kalmamıştır" şeklinde pankart asıldı ve boşaltıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında ruhsatımız devam ediyor. Fakat eğitim-öğretime engel teşkil edecek şekilde davranıldığı için öğrencileri bölgedeki başka okullara tahliyesiyle ilgili süreç başlattık. Olabildiğince öğrencileri mağdur etmeyecek bir şekilde çözüm üretiyoruz. Ama bu çözümlerin dışında memnun edemediğimiz velilerimizi olacaktır. Onlar için de farklı bir süreç takip ediyoruz. Eğitim öğretim başlayana kadar tüm velilerimizi mağdur etmeyecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.Genel Müdür Yılmaz, "Kurtköy kampüsünün hikayesi biraz farklı orada mülk sahibi değişikliği oldu, bina satıldı. Yeni mülk sahibiyle tekrardan bir kira kontratı imzalandı. Bu kira kontratı üzerinden Milli Eğitim ruhsatı değişikliği süreci başlatılacaktı. Fakat bunun başlatılmasına fırsat vermeden yeni mülk sahibi binanın tahliye edilmesi istendi. Biz de konuyu hukuka taşıdık, binanın tahliye edilmemesine direncimizi gösterdik. Bu konuda dava ileri tarihe ertelendiği için, Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatımızı iptal etti. Milli Eğitim Bakanlığı ruhsat iptali bize tebliğ edilmeden önce velilerin eline ulaşan belgelerden ulaştık. Ruhsat iptal olunca mağduruyet oluştu. Her iki okulda da büyük bir yatırım var ve bu yatırım bir yıllık bir yatırım değil. En az 12 yıllık kira kontratları imzalanarak yapılıyor. Fakat her iki okulda eğitim ve öğretim yılı bir sonraki yıla taşınamadı. Hiçbir öğrenci mağdur edilemeyecek. " diye konuştu.