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İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı

İstanbul Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle komiser yardımcısı babası tarafından bıçaklandı. Komiser yardımcısının hayati tehlikesi bulunurken baba ise teslim oldu.

22.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:17

Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki adreste, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Hasan Y. ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine baba Hayati Y, oğlunu göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan komiser yardımcısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine sevk edildi.

BABA TESLİM OLDU

Baba Hayati Y'nin ise olaydan kısa süre sonra Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Hasan Y'nin hayati tehlikesi sürüyor.

İstanbul’da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Etiketler : Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa

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