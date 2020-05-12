İSTANBUL'DA BOĞAZ KÖPRÜLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU FSM

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

12.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:28
Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da trafik meydana gelirken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında trafik yoğunluğu 08..55 itibariyle yüzde 24 olarak görüldü. Trafik ekipleri ise bölgede yoğunluğu azalma çalışması devam ediyor. İSTANBUL’DA BOĞAZ KÖPRÜLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU FSM

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Sultan, Güncel, Haber

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