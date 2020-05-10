Haber, Son Dakika, Haberler

İstanbul'da boş yolda kaza yapan araçtaki bir kişi yaralandı

Yakınlarının cenazesi için yola çıkan aile üyelerinin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

10.05.2020 01:24 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:25
Yakınlarının cenazesi için yola çıkan aile üyelerinin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde D-100 karayolu Halıcıoğlu mevkisi Ankara ikametinde meydana geldi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş olan yolda seyreden sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 34 BUD 181 plakalı araç, savrularak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. İstanbul’da boş yolda kaza yapan araçtaki bir kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Güney Kore’de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Kolombiya’da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Haber
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu’nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Haber
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
’Denize gireceğim’ diyerek evden ayrılan doktor kayboldu Haber
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Chiellini’den Felipe Melo’ya sert sözler: O çürük bir elma Haber
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Haberler››Güncel››İstanbul'da boş yolda kaza yapan araçtaki bir kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:30: Brezilya'daki Maracana Stadı, Kovid-19 nedeniyle hastaneye dönüştürüldü - Haber 03:22: Libya ordusu, Trablus'un güneyinde Hafter milislerini hedef aldı - Haber 03:14: Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 6 ilde "zirai don" uyarısı - Haber 03:12: Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle askeri tatbikatları erteledi - Haber 03:08: Libya Başbakanı: "Hafter'in saldırıları bize karşılık vermekten başka çare bırakmıyor" - Haber 00:45: Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 00:23: Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı - Haberler 23:59: Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı - Haber 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler 10:32: CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez - Haberler