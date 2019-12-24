Haberler » Güncel » İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti - Haber

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti

Kağıthane'de, boşanma aşamasında olduğu eşini ağır yaralayan kişi intihar etti.

24.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:24 İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kişi intihar etti
'de, boşanma aşamasında olduğu eşini ağır yaralayan kişi intihar etti.
Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde Yasin E, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Öznur E'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Yasin E'yi Barbaros Caddesi'ndeki bir parkta başına ateş ederek intihar etmiş halde buldu.

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   Atık yemeklerle 200 köpeği besliyorlar - Haber
17:56   AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haber
17:55   Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haber
17:55   Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2 - Haber
17:55   Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
24.12.2019 17:57:44