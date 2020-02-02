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İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR BEKLENİYOR

İSTANBUL DHAMeteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.

02.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:39İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR BEKLENİYOR

İSTANBUL DHA

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 'nin birçok ilinde olduğu gibi 'da da bu hafta kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilerek göre, İstanbul'da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çarşamba, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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