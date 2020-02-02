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Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

02.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 00:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GECE İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Verilerek göre, 'da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyorMeteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek

İstanbul, Çarşamba, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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