İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İkramiye isabet eden 1358490 numaralı biletlerin İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldığı ortaya çıkmıştı.

İSTANBUL'DA SATILMAYAN BİLETE ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki talihlinin üç çocuk babası inşaat işçisi, Gaziantep'teki talihlinin ise yedi çocuklu olduğu öğrenildi. Her iki talihli de paralarını Milli Piyango İdaresi'nden tahsil etti. İkramiyelerden biri İstanbul'da satılmayan bir bilete çıktı. İzmir talihlisi henüz ortaya çıkmadı.

SATILMAYAN BİLETLERE 39 MİLYON 750 BİN LİRA

Milli Piyango'nun son 12 çekilişinin 11'inde büyük ikramiye hep satılmayan biletlere çıktı. Satılmayan biletlere 39 milyon 750 bin TL ikramiye isabet etti.