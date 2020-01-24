İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi

İstanbul 'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi.

DİĞER HASTALARDAN İZOLE EDİLDİ

İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenilen Çinli kadın, dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Çin uyruklu kadının Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi.

ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

'Şüpheli vaka' olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı.

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.