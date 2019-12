İstanbul'da büyük spor organizasyonu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Pazar günü İstanbul 'da Türk dünyasını bir araya getiren büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor.22 Aralık Pazar günü İstanbul'da Kassanov Investment Group, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ve Bessa Sportwear ev sahipliğinde Karma Dövüş Sanatları etkinliği 'Warriors Of Turan' gerçekleşiyor. DATÜB'den yapılan açıklamada "Tüm Ahıskalı Türkleri ve Türk Dünyasındaki her kesimi Complex İstanbul Salonu'na bekliyoruz" denildi.Tertip Komistesinden yapılan açıklamada, "Bütün dünyada izlenme rekorları kıran Karma Dövüş Sanatları (MMA) etkinliği Warriors Of Turan'da Türkiye, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan gibi ülkelerden gelen toplam 26 sporcu, 13 dev maçta mücadele edecek" denildi.Organizasyonda, Kazak Dövüşçü Ali Kabdulla ve Türk Dövüşçü Furkan Gözaçık kemer için karşı karşıya gelecek. Yeni kemerin sahibinin kim olacağı büyük bir merakla beklendiği gecede ayrıca Dastan Ali Sharshevv ile Alexander Mikhaylin, Aibek Nurseit ile Rezvan Kerimov, Dauren Kelesbay ile Zaza Kindzodze, Said Dakhkilgov ile Şahin Mammadov, Rustam Mahmadiyev ile Zhamal Rustem, Dzhurabek Malaev ile Taksim Zabitov, Shergazy Saktanov ile Kazbek İlyasov, Erasyl Ualiev ile İlimdar İskandarov, Abo Dzeitov ile Dmytro Solovey, Evheni Trush ile Farkhod Mashrapov, Sherkhan Valili ile Alpamys Adiatov, Buned Mamakholikov ile Kasym Anuarbek ringde kozlarını paylaşacak.Mehteran gösterisi ile başlayacak bu büyük organizasyonda, Türk dünyasının ünlü sanatçıları da konser verecek. Konserde Adil Şan ve dansçıları, rap sanatçısı Tetik, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Akhmed Akhmedov ve Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sanatçısı Moldova Asıllı Leonida Timuş da sahne alacak. - İSTANBUL