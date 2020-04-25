Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. ve ramazan ayının 2. gününde, İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

25.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:18
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. ve ramazan ayının 2. gününde, İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulamaya koyduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününün, hem ramazan hem de hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, en sakin günlerini yaşıyor. Kısıtlamanın etkileri, kentin normal zamanlarda kalabalık olan tüm noktalarında hissediliyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin verilenler hariç, iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü. Kentin birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturdu. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istendi. Belge gösteremeyenlere ise ceza kesildi.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da, Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu'nda meydanlar ve sahiller en boş zamanlarını yaşadı. Polisin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası kurduğu Tarihi Yarımada ise martılar, güvercinler ve sokak hayvanlarına kaldı.
Belediye ekipleri asfaltlama yaptı
Bebek, Emirgan ve Rumelihisarı civarındaki sahil yolunda sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfaltlama çalışması yaptı.
Otobüs, metro ve tramvay seferleri sabah 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verirken, akşam için de 17.00-20.00 saatleri arasına sefer konuldu. Şehir Hatları 6 vapur hattıyla belli aralıklarla sefer düzenledi. Saat 06.00'da başlayan Marmaray seferlerinin ise saat 22.00'ye kadar süreceği belirtildi.
Günün her saati kalabalık olan D-100 ve TEM yollarını az sayıda aracın kullandığı gözlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.10 itibarıyla yüzde 6 olarak kaydedildi. İstanbul’da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı Haberler
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü Haberler
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: BOĞAZ'DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 16:22: Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı - Haber 16:22: Yurt dışından Adana'ya getirilen 365 Türk vatandaşı karantina altında - Haber 16:22: Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı - Haber 16:21: Başkan Öztekin : "Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz" - Haber 14:48: Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu - Haber 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 08:15: Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı - Ekonomi 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber