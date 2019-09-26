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İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı

İstanbul'un farklı noktalarında cadde ve sokaklarda drift yapan magandalar, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Polis magandalarla ilgili arama çalışmaları başlattı.

26.09.2019 09:56

İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

SOKAK ORTASINDA TEHLİKELİ HAREKETLER

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bir maganda, otomobille sokak arasında dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tozu dumana katan maganda, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık verdi.

Ümraniye İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise, lüks otomobilli bir maganda güpegündüz cadde üzerinde dakikalarca yanlama yaptı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olayda, ortalığı dumana boğdu.

ŞOV İÇİN KAMERAYA ÇEKTİLER

Sancaktepe Sarıgazi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden diğer bir otomobilli maganda ise trafikte araçlar seyrettiği esnada yanlama yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(26)
ASLANSARAY:Drift salak beyinsizler tekerleklerin profillerini sildiriyor ondan sonra ortaya cikip patates sogan biber neden pahilasti diye isyan cikartiyorlar baska memlekette yasayamam ben.
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ENESSON:100bin kere yazdım yorumlarda tazyik hapsi şart böylelerine. 3 aya kadar tazyik hapsi derhal infaz gör bak tekrar yapabilecekler mi. tehlikeli hareketler sonrası sadece kendileri ölse hiç üzülmem ama masum insanları da tehlikaye atıyorlar
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DİYALEKTİK:insaallah kaza yapıpta geberirler
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UZAYLI:PARASI OLAN CIRIF YAPAR CIRITTE ATAR KANUNSUZ CIFLIK
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TR:drift edin şunları
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AHMET:Bunlar iktidarın yandaş ihaleci çocuklarından başkası değil.
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TR:ATATÜRKÜN ÇOCUKLARIYIZ BİZ ASLAN PARÇASII
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TR:Sen kimin neyin çocuğusun acaba
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DR:bunlara ceza yok silah atana yok ama sigara içti diye ceza yaz bu ne mantık bu adamlar o gün serbest kapattıkları yolda olan ambulans polis bunlar ne yapacak peki onun hakkını kim verecek
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AHMET MEHMET:Karde$im sen hangi magrada ya$iyorsun. Drift edenlerede ceza verililiyor, Silah ta$iyanada, kavga cikaranda. Türkiye ilerlemi$ bir ülke, geride kalan bi ülke degil. Almanyada tecavüz ettiginde 2 sene hapis cezasi, en basit Bilgisayar Hack''i uyguladiginda en az 3 sene. Bu mu mantik. Tüküreyim avrupanin yüzüne
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