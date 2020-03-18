İstanbul'da cadde ve sokakların dezenfekte çalışması havadan görüntülendi
Korona virüs (Covid-19) 'a karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte aracıyla temizleniyor.
18.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Korona virüs (Covid-19) 'a karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte aracıyla temizleniyor. Çekmeköy Belediyesi tarafından özel araçlarla cadde ve sokakların dezenfekte edildiği çalışmalar havadan görüntülendi.
Çekmeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) 'e karşı ilçede tedbirlerini almaya devam ediyor. Alanında uzman ekipler ilçedeki ibadethane, okul, kamu binaları, taksi durakları, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri, askeri üsler, kapalı ve açık pazar alanları, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Çekmeköy'deki 1616 cadde ve sokakta, 5 bine yakın çöp konteynerini 5 yıkama aracı ve 20 personelle dezenfekte eden ekipler, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Çekmeköy cadde ve sokaklarının özel dezenfekte araçlarıyla temizleme çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde hummalı dezenfekte çalışmaları görülüyor.
Cadde ve sokakların dezenfekte edilmesinden oldukça memnun olduğunu ifade eden esnaf Naim Doğan,"Gerçekten şu an çok hoşumuza gitti. Çekmeköy belediyesinin çalışmalarından dolayı mutluyuz. Taşdelen mevki'inde iş yerimizin önünde yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Umarız bu şekilde devam eder devletimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise, "Vatandaşlarımız için elimizden geldiğince tedbirlerimizi alıyoruz. Devletimiz bu tedbirler kapsamında yeni kararlar aldı. Hayattan kopmadan bu tedbirler çerçevesinde davranmalıyız. İnşallah millet olarak duyarlı davranarak bu işi de en az zararla atlatacağız" dedi. - İSTANBUL
Çekmeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) 'e karşı ilçede tedbirlerini almaya devam ediyor. Alanında uzman ekipler ilçedeki ibadethane, okul, kamu binaları, taksi durakları, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri, askeri üsler, kapalı ve açık pazar alanları, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Çekmeköy'deki 1616 cadde ve sokakta, 5 bine yakın çöp konteynerini 5 yıkama aracı ve 20 personelle dezenfekte eden ekipler, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Çekmeköy cadde ve sokaklarının özel dezenfekte araçlarıyla temizleme çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde hummalı dezenfekte çalışmaları görülüyor.
Cadde ve sokakların dezenfekte edilmesinden oldukça memnun olduğunu ifade eden esnaf Naim Doğan,"Gerçekten şu an çok hoşumuza gitti. Çekmeköy belediyesinin çalışmalarından dolayı mutluyuz. Taşdelen mevki'inde iş yerimizin önünde yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Umarız bu şekilde devam eder devletimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise, "Vatandaşlarımız için elimizden geldiğince tedbirlerimizi alıyoruz. Devletimiz bu tedbirler kapsamında yeni kararlar aldı. Hayattan kopmadan bu tedbirler çerçevesinde davranmalıyız. İnşallah millet olarak duyarlı davranarak bu işi de en az zararla atlatacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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