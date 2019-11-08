Haberler » Güncel » İstanbul'da çakar denetimi

İstanbul'da çakar denetimi

AMBULANS, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımı 1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklandı.

08.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:51
AMBULANS, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımı 1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklandı. Yasağın üzerinden 5 gün geçti. İstanbul'da dün akşam yapılan denetimlerde yetkisiz çakar kullanan araca rastlanılmadı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında denetim yaptı. Kesilen cezalar ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımının önünü geçtiği görüldü. Ekipler tarafından denetlenen araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için hiçbir cezai işlem uygulanmadı. Çakar kullanma yetkisi ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde devletin en üst protokolünde bulunan araçlara ait.
İstanbul'da çakar denetimi

İstanbul, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:22   6 trafodan bakır kabloları çalan şebeke çökertildi
11:22   SON BİR AYDA 510 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ (1)
11:22   Alfa Kuşağı, iş dünyasının kurallarını değiştirecek
11:22   Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Mevlid Kandili mesajı yayımladı
11:22   Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
10:53   Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı
10:17   Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı
10:16   Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
09:59   Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 11:23:04