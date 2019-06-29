29.06.2019 20:06
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İstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulundu

İstanbul

İSTANBUL'da geçtiğimiz çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafında bir çiftlikte bulunarak sahibine teslim edildi.

İSTANBUL'da geçtiğimiz çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ 'da Jandarma ekipleri tarafında bir çiftlikte bulunarak sahibine teslim edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına karşı sürdürdüğü çalışma kapsamında Çorlu ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde Erkan Ö. ve Burhan Ö'nün ağılında küpesiz küçükbaşlar olduğunu belirledi. Küpesiz  hayvanlarla ilgili araştırma yapan ekipler, hayvanların bir hafta önce İstanbul Arnavutköy 'den çalınan 58 küçükbaştan 39 tanesi olduğunu belirledi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatı ile işletme yetkilisi şüphelilere, 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapıldı. Ağılda bulunan 39 küçükbaş da sahibi Osman Nuri Özdemir 'e teslim edildi.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
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