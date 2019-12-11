Haberler » Güncel » İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haber

İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şişli'de, camiden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

11.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:54İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
'de, camiden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.
Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir camiden hırsızlık görüntülerinin medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin R.Y olduğunu belirledi.
Yaşı küçük şüphelinin Eyüpsultan ilçesindeki bir yetiştirme yurdunda yaşadığını tespit eden polis, R.Y'yi belirtilen adreste yakaladı.
Zanlının, 2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Esentepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2019 - Haber
00:00 Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
23:56 Muğla'da kaçak kazı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber
23:55 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Haber
23:55 Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
12.12.2019 00:02:12