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İSTANBUL'DA CAMİLER BU HAFTA DA BOŞ KALDI

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA CAMİLER BU HAFTA DA BOŞ KALDI-Sultanahmet Camii havadan görüntülendiHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cengiz ÇOBAN-Serdar ALTINTEPE- İsa ALMAÇAYIR KORONAVİRÜS salgınına alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde üçüncü hafta da...

03.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:40
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA CAMİLER BU HAFTA DA BOŞ KALDI
-Sultanahmet Camii havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cengiz ÇOBAN-Serdar ALTINTEPE- İsa ALMAÇAYIR KORONAVİRÜS salgınına alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde üçüncü hafta da Cuma namazı kılınmadı. Sultanahmet Camii havadan görüntülendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda üçüncü kez Cuma namazı kılınmadı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde İstanbul 'da camilerin boş kaldığı görüldü. Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Gökyiğit Camii cemaatin yokluğunda sessizliğe büründü. Polis ekiplerinin cami bahçesindeki beklediği görüldü. Öte yandan Sultanahmet Camii havadan görüntülendi.
Vatandaşların sağlıklı bir şekilde evde kalmaları gerektiğini belirten Ataşehir Gökyiğit Camii görevlisi Mustafa Erpiz ise, "Şu anda cemaatsiz geçen üçüncü cumamız. Vatandaşlarımız yetkililerin açıklamalarına dikkat etsin. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evde kalmalarını talep ediyoruz, inşallah en kısa zamanda eski günlerimize döneriz" şeklinde konuştu. İSTANBUL’DA CAMİLER BU HAFTA DA BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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İSTANBUL'DA CAMİLER BU HAFTA DA BOŞ KALDI
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