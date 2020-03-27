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İSTANBUL'DA CEMAATSİZ İKİNCİ CUMA

Dünyayı etkisi altına alan Koranavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde ikinci kez Cuma namazı kılınmadı.

27.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:52
İSTANBUL'DA CEMAATSİZ İKİNCİ CUMA
Dünyayı etkisi altına alan Koranavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde ikinci kez Cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda ikinci kez Cuma namazı kılınmadı. Salgının kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde İstanbul 'da camilerin boş kaldığı görüldü. Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Gökyiğit Camii ve Kartal'da bulunan Fatih Camii cemaatin yokluğunda sessizliğe büründü.

Cuma namazı için Ataşehir'de bulunan Gökyiğit Camii'ne gelen Yakup Yavuz," Cemaat olur, namazı kılarız diye şansım denemek istedim. Ancak kimse yok. Görevlilerde kılınmayacağını söyledi. Bende evimde kılacağım" ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNERİZ

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde evde kalmaları gerektiğini belirten Ataşehir Gökyiğit Camii görevlisi Mustafa Erpiz ise, " Şuanda cemaatsiz geçen ikinci cumamız. Vatandaşlarımız yetkililerin açıklamalarına dikkat etsin. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evde kalmalarını talep ediyoruz, tek tek gelen vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Geri gönderiyoruz, inşallah en kısa zamanda eski günlerimize döneriz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Kasımpaşa Büyük Camisinden detay

Ataşehir Gökyiğit Camisinden detay

Kartal Fatih Camisinden detay

Namaz için camilere gelen vatandaşlar

Vatandaşla röportaj

Vatandaşları uyaran polis ve camii görevlileri

Ezan ve dualardan detay

Genel detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ataşehir, İstanbul, Güncel

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