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İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze ordu'ya ulaştırıldı

İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı (2)KARIŞAN CENAZE TOPRAĞA VERİLDİİstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine aynı gün yaşamını yitiren Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan,...

25.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:31
'da cenazeler karıştı, doğru cenaze 'ya ulaştırıldı (2)
KARIŞAN CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine aynı gün yaşamını yitiren Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, toprağa verildi. Gece yarısı Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi, ailesi tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nden alındı. Cenaze Nakil Aracı ile Perşembe ilçesine götürülen Çalışkan'ın cenazesi, Yeni İhsaniye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'nde toprağa verildi.
İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze ordu'ya ulaştırıldı

İstanbul, Edirne, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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